Melecs: Investitionen in Standort Siegendorf

Melecs produziert maßgeschneiderte elektronische Systeme und beschäftigt aktuell weltweit 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – am Standort Siegendorf sind es rund 500. Der jährliche Umsatz des Unternehmens liegt bei rund 460 Millionen Euro. Nun soll mit Kapital der Invest AG und der Oberösterreich Invest das Unternehmenswachstum weiter voran getrieben werden. Über die Höhe ist Stillschweigen vereinbart worden. Melecs will zum einen in neue Technologien und Anlagen in den bestehenden Standorten, aber auch in Forschung und Entwicklung investieren.

Keine neuen Jobs

Auch für den Standort Siegendorf kündigt Bernhard Pulferer, einer der drei Melecs-Geschäftsführer, Investitionen an. „Am Standort Siegendorf sind besonders die technisch komplexen Programme für den Automotive-Bereich vorgesehen. Hier wird es Investitionen in Anlagen und in neuen Technologien benötigen. Die werden hier entsprechend umgesetzt“, so Pulferer. Man wolle ins Know-how der bestehenden Mitarbeiter investieren, doch das Wachstum führe nicht automatisch zu weiteren Jobs, so Pulferer. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse man immer mehr in Automatisierung investieren.

ORF

Philipp Schupfer, Vorstand der Invest AG, sagt zu den Erwartungen der Investoren: „Grundsätzlich wollen wir, dass der Standort im Burgenland und in Wien gesichert ist und weiter ausgebaut wird. Gleichzeitig soll das internationale Wachstum ausgebaut werden, das in China schon gut angefangen hat und jetzt in Mexiko weiter vorangetrieben werden soll“, so Schupfer. Das Ziel von Melecs ist es, mit dem Wachstumskapital internationaler Marktführer in ausgewählten Segmenten zu werden. Pulferer kann sich dafür zum Beispiel den Bereich Lenksysteme vorstellen.