AK-Wahl startet im Burgenland

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bis 23. April ihre Stimmen abgeben. Rund 81.000 Beschäftigte sind wahlberechtigt. Gewählt werden kann in den Betrieben der rund 400 Betriebswahlsprengel oder durch Briefwahlkarten. Vier Listen kandidieren, es geht um 50 Mandate in der Arbeiterkammer-Vollversammlung.

Derzeit entfallen 37 auf die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), neun auf die ÖVP Arbeitnehmer:innen drei auf die Freiheitlichen Arbeitnehmer und eines auf die Alternative, Unabhängige und Grüne Gewerkschafter:innen (Gemeinsam AUGE/UG).

Unterschiedliche Wahlkampfthemen

Der amtierende AK-Präsident Gerhard Michalitsch will mit der dominierenden FSG ein ähnliches Ergebnis wie 2019 erreichen und mit Themen wie faire Löhne und leistbares Leben punkten – mehr dazu in FSG startet in Intensivwahlkampf. Bei den ÖVP Arbeitnehmer:innen lautet der Slogan von Spitzenkandidat Johannes Mezgolits „Für die Fleißigen“, es geht um Einsatz und Leistung – mehr dazu in AK-Wahl: ÖAAB Burgenland will sich „für die Fleißigen“ einsetzen.

Bei den Freiheitlichen Arbeitnehmern fordert Alexander Reinprecht eine Beschäftigten-Entlastung – mehr dazu in Freiheitliche starten in den AK-Wahlkampf. Bei Gemeinsam AUGE/UG setzt sich Spitzenkandidatin Maria Mauk für Personen mit geringem Einkommen ein – mehr dazu in Grüne starten in AK-Wahlkampf.

Mit einem vorläufigen Ergebnis der AK-Wahl wird am 24. April gerechnet, ein endgültiges Ergebnis soll es am 27. April geben.