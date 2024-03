FSG startet in Intensivwahlkampf

Die FSG präsentierte am Donnerstag in einer Unternehmenslagerhalle in Trausdorf das Wahlprogramm und die Kandidatenliste, auf der fast alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind. AK-Präsident Gerhard Michalitsch ist zum zweiten Mal FSG-Spitzenkandidat. Andere Fraktionen wollten die Leistungen in der AK beschneiden und sie „kaputtsparen“, die FSG aber wolle die Leistungen für die Mitglieder ausbauen, so Michalitsch.

ORF/Alexandra Strobl

FSG: Leistbare Lebensmittel und höheres Arbeitslosengeld

Die FSG setzt sich für faire Löhne und leistbares Leben ein. Die türkis-grüne Bundesregierung habe zu wenig Antiteuerungsmaßnahmen umgesetzt. Man brauche leistbare Lebensmittel, die Anhebung der Sozialleistungen, aber auch eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes, so Michalitsch. Man brauche auch den Ausbau der Vier-Tage-Woche, die in vielen Betrieben im Burgenland schon üblich sei. „Denn wir brauchen mehr Erholungsphasen für unsere Kolleginnen und Kollegen“, so der FSG-Spitzenkandidat.

ÖGB-Chef Erich Mauersics unterstützt den FSG-Wahlkampf. Er kandidiert aber nicht mehr, denn er geht im Sommer in Pension. Zur Vier-Tage-Woche – auch Diskussionsthema in der Gewerkschaft – sagte er, dass die Gewerkschaft dort dafür sei, wo es möglich sei. Man wisse von vielen Betrieben auch, dass es dort sogar den Wunsch gebe, weil man sich einiges an Energiekosten ersparen könne.

Wahlziel: Niveau halten

Auf Platz zwei der FSG-Liste kandidiert AK-Vizepräsidentin Bianca Graf, ihr ist die Pensionsvorsorge für Frauen ein Anliegen, auch der Ausbau der Kinderbetreuungen sei wichtig, damit Frauen aus der Teilzeit in die Vollzeit gehen könnten. Auf Platz drei kandidiert AK-Vizepräsident Bernd Weiss. Insgesamt umfasst die FSG Liste rund 100 Personen. Das Wahlziel der FSG laut Michalitsch: „Das hohe Niveau halten.“ 2019 waren es 72 Prozent.