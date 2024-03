Politik

AK-Wahl: ÖAAB Burgenland will sich „für die Fleißigen“ einsetzen

Die ÖVP Arbeitnehmer haben am Freitag ihre Kampagne für die Arbeiterkammerwahl im April vorgestellt. Der Slogan lautet „Für die Fleißigen“, so Landesparteiobmann Christian Sagartz und ÖAAB-Spitzenkandidat Johannes Mezgolits. Leistung und Einsatz müssen sich lohnen: „Wer fleißig arbeitet, darf am Ende nicht der Dumme sein.“