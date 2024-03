Grüne starten in AK-Wahlkampf

Die Liste Gemeinsam AUGE/UG hat die nötigen 300 Unterschriften für die Kandidatur bei der Arbeiterkammerwahl von 10. bis 23. April geschafft. Bei der Wahl 2019 hatte die Liste leichte Verluste erlitten und 2,6 Prozent und ein Mandat in der AK-Vollversammlung erreicht. Spitzenkandidatin ist Maria Mauk. Als Themen nannte die 57-jährige Büroangestellte aus Trausdorf barrierefreie Arbeitsplätze, E-Ladestationen bei Betrieben und den Einsatz für Menschen mit geringem Einkommen – meist handelt es sich dabei um Frauen.

Ziel: Mandatsstand erhöhen

Die Reinigungskräfte und Einzelhandelsangestellten befänden sich am unteren Ende, sie verdienten im Schnitt weniger als 1.300 Euro netto pro Monat und kämen mit ihrem Einkommen mehrheitlich nur knapp oder gar nicht aus, so Mauk. „Gemeinsam AUGE/UG“ will den Mandatsstand erhöhen. Listenzweite ist die 46-jährige Eisenstädterin Claudia Krojer.

Werben um ungarische Arbeitnehmern

AUGE/UG-Bundessprecherin Karin Stanger unterstützt den Wahlkampf im Burgenland. Man setze sich für eine solidarische Lohnpolitik ein und sage, dass Frauenarbeit mehr wert sei. Die alte Forderung „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ gebe es noch immer. Die Liste AUGE/UG will bei der AK Wahl verstärkt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Ungarn ansprechen und dafür spezielle Informationsfolder verteilen.

ORF/Patricia Spieß

Grüne: Neues Büro in der Fußgängerzone

Ort der Pressekonferenz von Gemeinsam AUGE/UG war am Dienstagvormittag das neue Büro der Grünen Landesorganisation in Eisenstadt. Die Grünen sind von der Pfarrgasse in die Fußgängerzone übersiedelt.