Chronik

Keller geflutet: Tatverdächtiger vor Gericht

16 Keller in Eisenstädter Wohnhausanlagen sind im April des Vorjahres absichtlich unter Wasser gesetzt worden. Am Montag muss sich der Tatverdächtige nun wegen schwerer Sachbeschädigung in Eisenstadt vor Gericht verantworten.