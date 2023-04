Vandalismus: Täterbeschreibung und Belohnung

Die unbekannten Täter haben zwischen 15. und 21. April in verschiedenen OSG-Wohnhausanlagen Keller unter Wasser gesetzt, in dem sie Wasserhähne abmontierten, abschnitten oder aufdrehten. Insgesamt waren laut Polizei 16 Objekte betroffen – mehr dazu in Vandalen setzten Keller unter Wasser. Dabei entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Polizei sucht zwei junge Männer

Aufgrund von Zeugenaussagen fahndet die Polizei mittlerweile nach zwei jungen Männern im Alter von 17 bis 25 Jahren. Beide sollen eine schlanke Statur haben. Sie trugen laut Zeugenaussagen jeweils dunkle Bekleidung (Kapuzensweater). Einer der beiden Männer habe auffallend „ausgeprägte Tränensäcke und eine gebogene Nase“, heißt in der Täterbeschreibung der Polizei.

Die Ermittlungen laufen laut Behörden auf Hochtouren. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt.