Prozesstermin nach Brandserie in Wulkaprodersdorf

Die Anklage der Staatsanwaltschaft Eisenstadt lautet auf das Verbrechen der Brandstiftung und das Vergehen der Sachbeschädigung. Dem 31-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, einen mit Holzspänen gefüllten Silo angezündet zu haben. Ertappt wurde er beim Anzünden von Strohballen, auf frischer Tat. Er war geständig – mehr dazu in Brandserie: Verdächtiger in elf Fällen geständig.

Nach wie vor ist der Verdächtige in Untersuchungshaft, heißt es von einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft gegenüber dem ORF Burgenland. Der Verdächtige war bereits in der Vergangenheit wegen Brandstiftung in Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) verurteilt worden.