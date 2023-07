Brandserie: Verdächtiger auf frischer Tat ertappt

Der Verdächtige ist österreichischer Staatsbürger und wurde zur weiteren Einvernahme in die Polizeiinspektion Wulkaprodersdorf gebracht. Das Landeskriminalamt ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass der 31-Jährige mit der Brandserie in Wulkaprodersdorf in Zusammenhang steht.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF/Raphaela Pint ORF ORF/Raphaela Pint ORF/Raphaela Pint ORF ORF

Zehn Brände innerhalb von neun Tagen

In der Gemeinde brannte es innerhalb von neun Tagen zehnmal. Dabei wurde laut Polizei immer nach demselben Muster vorgegangen. Das letzte Mal heulte die Feuerwehrsirene im Ort erst in der vergangenen Nacht, die Feuerwehr musste zu drei Einsätzen ausrücken. Ein überdachter Holzstoß brannte, rund 35 Strohballen standen in Flammen, und es gab ein kleines Feuer an der Wulka-Böschung – mehr dazu in Wieder drei Brände in Wulkaprodersdorf. Verletzt wurde niemand.

ORF

Am Mittwoch waren Strohballen, ein Gartenzaun und ein Dachstuhl in Flammen gestanden. Die Feuerwehr war im Einsatz, das betroffene Gebäude wurde zerstört. Am Freitag davor brannten ebenfalls Strohballen, ein abgemähtes Feld und eine zur Bücherzelle umgebaute Telefonzelle. Diese Feuer wurden laut Polizei von Passantinnen und Passanten gelöscht – mehr dazu in Sieben Brände in einer Woche: Polizei sucht Brandstifter.

Brandserie sorgte für Nervosität und Angst

Die Brandserie habe die Nervosität im Ort steigen lassen, erzählte Feuerwehr-Einsatzleiter Sascha Baumgartner: „Man hat’s besonders letzte Nacht gemerkt, da wahnsinnig viele Leute auch draußen auf der Straße waren.“ Er sei sich sicher, dass da sehr viel Nervosität und auch Angst dabei gewesen sei, so Baumgartner. Daher sei die Hoffnung groß, dass die Polizei mit dem Verdächtigen den verantwortlichen Täter gefasst habe.