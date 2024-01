Patrick Konrad: Neues Jahr, neue Herausforderungen

Für den 32-jährigen Patrick Konrad läuft aktuell die letzte Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. Beim Trainingslager sitzen er und seine Teamkollegen bis zu 33 Stunden in der Woche am Rad. „Bei zwei Ruhetagen kommt das dann auf über 1000 Kilometer in der Woche. Die Erfahrung und Gelassenheit bringe ich mittlerweile schon mit, sodass ich da fokussiert an mir arbeiten kann. Bei den Rennen dann muss man einfach sein Bestes geben und dann schaut man einfach, was rauskommt“, so Konrad.

Neues Team sorgt für neue Anreize

Konrad hat vor zweieinhalb Jahren österreichische Radsportgeschichte geschrieben und eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Das neue Jahr bringt für Patrick Konrad nun eine neue Herausforderung. Nach neun Jahren beim deutschen Bora-Team mit großen Erfolgen fährt Patrick Konrad für die nächsten zwei Saisonen beim amerikanischen Team Lidl-Trek – mehr dazu in Konrad wechselt zu Lidl-Trek.

„Das ist ein super Projekt, das jetzt mal für fünf Jahre so geplant ist. Da hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, dass ich da dabei bin. Diese Chance wollte ich einfach nutzen und mich auch so ein bisschen neu beweisen“ so Konrad. Die Herausforderung ist für Patrick Konrad groß, fast wie eine schwere Bergwertung. Sein neuer Arbeitgeber hat große Ziele. „Wenn man zum Trainingslager kommt, da merkt man dann schon, dass da einfach viel, viel mehr Athleten sind. Fast dreimal so viele wie bisher. Das gefällt mir sehr gut bis jetzt“, so Konrad.

Die Ruhe vor dem Sturm

Patrick Konrad selbst will sich mit seinen Allrounder-Qualitäten in Szene setzen. „Für mich persönlich wäre natürlich ein weiterer Etappensieg bei der Tour de France ein Ziel. Natürlich möchte ich auch etwa bei einer der einwöchigen Rundfahrten oder bei den Ardennen-Klassikern mit Top-Resultaten glänzen“, so Konrad. Neben der Tour de France gibt es in Frankreich heuer noch ein weiteres ganz wichtiges Radrennen, nämlich jenes bei den Olympischen Spielen. Dort dabei zu sein, ist für Patrick Konrad durchaus erstrebenswert.

Noch genießt er aber die Zeit daheim in Eisenstadt, wo er das Training abwechslungsreich gestalten kann. „Ich genieße es sehr, dass es hier so viele Radwege gibt. Vom Leithawald bis in die Bucklige Welt oder Semmering, Schneeberg-Land oder einfach ins Südburgenland runter: Ich habe hier sehr schöne Gegend zum Fahren, die ich von Eisenstadt aus sehr gut erreichen kann“, so Konrad. Abfahrt in die neue Saison ist nächste/diese Woche bei einer Rundfahert in Spanien.