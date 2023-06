Patrick Konrad vor fünfter Tour de France

Die Entscheidung, dass er überhaupt dabei ist, ist erst diese Woche gefallen. Sein deutsches Team Bora-Hansgrohe hat ihn als letzten Starter für die Tour nominiert – trotz körperlichen Problemen in den Wochen zuvor. „Ich bin sehr froh, dass ich dabei bin. Es war ja so, dass ich beim Giro krank war. Die Woche danach musste ich pausieren und erst einmal gesund werden und ich konnte zwei Wochen lang den Fokus nicht so auf die Vorbereitung für die Tour setzen. Aber jetzt bin ich dabei, ich fühle mich gut“, so der 31 Jährige.

ORF

Die Tour de France beginnt am Samstag in Bilbao und endet am 23. Juli in Paris. 21 Etappen sind zu absolvieren. Vor zwei Jahren gewann Konrad eine Etappe der Tour.