Pucher pumpte Geld in maroden Gastrobetrieb

Bereits im Jahr 2010 sollen laut „Kurier“ Bargeldübergaben von Martin Pucher an den Geschäftsführer der Florianhof Betriebs GmbH begonnen haben, um Verluste auszugleichen. Von Oktober 2013 bis Dezember 2016 sollen insgesamt 1,9 Millionen Euro übergeben worden sein – der Florianihof dürfte dafür sogar 231.000 Euro Umsatzsteuer gezahlt haben.

Schon 2013 zahlungsunfähig

Zusätzlich bekam der Gastronomiebetrieb laut dem Gutachen spätestens ab November 2013 in unredlicher Art und Weise Kreditmittel in der Höhe von mehr als drei Millionen Euro. Eine mögliche Rückzahlung sei bereits davor aufgrund zu geringer Umsätze nicht möglich gewesen. Ende 2013 war der Florianihof demnach bereits zahlungsunfähig, dennoch flossen zwischen 2009 und 2017 rund 979.000 Euro an Sponsorengeldern an den SV Mattersburg. Dazu sollen noch 1,25 Millionen über ein fingiertes Florianihof-Sponsoring-Konto an den SVM gegangen sein.

Von einer illegalen Finanzierung durch die Commerzialbank soll auch die SVM Gastronomiebetriebs GmbH profitiert haben. In bar sollen mehr als 560.000 Euro geflossen sein, dazu noch mehr als zwei Millionen aus Kreditmitteln.

Übernahme durch die OSG

Die Pleite der Commerzialbank bedeutete 2020 auch vorerst das Ende des Florianhofs, er war eine 100 Prozent Tochter der Bank. Der Traditionsbetrieb wurde nach der Insolvenz im Jahr 2021 vom Markt Neuhodiser Gastronom Klaus Glavanics erworben. Neben dem Gastrobereich wollte Glavanics im Obergeschoss ein Hotel errichten – mehr dazu in Florianihof wird wieder aufsperren. Knapp ein Jahr später verkaufte er die Immobilie allerdings an die OSG – mehr dazu in OSG kauft Florianihof Mattersburg.

Die OSG ist seither weiterhin auf der Suche nach einem Betreiber für die Gastro, bestätigt OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar heute auf ORF Anfrage. Man sei aktuell aber am Beginn von vielversprechenden Verhandlungen mit einem möglichen Interessenten, so Koller. Im Obergeschoss befinde man sich mit den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Plan – hier soll bis Mitte 2024 das BFI einziehen, sagt der OSG-Chef.