OSG kauft Florianihof Mattersburg

Der Florianhof war der erste Betrieb, der im Sommer 2020 nach der Commerzialbank-Pleite in Konkurs ging, gehörte er doch zu 100 Prozent der Bank. Anfang 2021 erwarb der Markt Neuhodiser Unternehmer Klaus Glavanics den Florianihof – mit dem Ziel, neben dem Gastronomiebereich ein Hotel im Obergeschoss zu errichten – im Juli des Vorjahres folgte die Wiedereröffnung des Florianihofes. Jetzt knapp ein Jahr später verkauft Glavanics das Gebäude an die OSG, bestätigt OSG-Geschäftsführer Alfred Kollar.

Gastronomie soll erhalten bleiben

„Wir haben nach den bisher geführten Gesprächen vor – und ich denke, das wird auch so umgesetzt werden – dass wir im Erdgeschoss idealerweise die Gastronomie erhalten, wenn auch möglicherweise in einem etwas verkleinerten Rahmen. Und wir haben bereits vor, dass wir im Rest des Gebäudes das BFI unterbringen und das Schülerheim für die Stadtgemeinde Mattersburg.“ Eine Entkernung der beiden Obergeschoße sei bereits im Gange. Die weiteren Umbauarbeiten sollen zum Jahreswechsel starten. „Damit wir am Ende des kommenden Jahres das Gebäude soweit bezugsfertig haben“, so Koller.

Zu den Plänen für den Gastronomiebereich sagte Kollar.: „Bei der Gastro werden wir jetzt mit 2. Oktober schließen, nicht zuletzt aufgrund der Umbauarbeiten und werden uns auf die Suche nach einem möglichen Betreiber machen und idealerweise dann im Frühjahr neu eröffnen“. Über den Kaufpreis des Florianihofes wurde Stillschweigen vereinbart, sagte Kollar.