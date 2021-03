Florianihof wird wieder aufsperren

Der Florianihof gilt in Mattersburg als Institution und einziges echtes Gasthaus in der Stadt. Der neue Eigentümer Glavanics unterschrieb die Kaufverträge rund um den Jahreswechsel. Das Erdgeschoss des Florianihof soll auch in Zukunft ein Gasthaus bleiben, sagte Glavanics. Der Rest werde ein Hotel. Es gebe verschiedene Ideen dazu, wie weit man da umbaue oder ergänze. Man habe auch das Nachbargrundstück dazugekauft und damit noch ein paar Möglichkeiten.

Ziel: So schnell wie möglich aufsperren

Auf einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern befinden sich 39 Fremdenzimmer, Küche, Restaurantbereich und ein großer Saal für Veranstaltungen. Aus den bestehenden 39 Fremdenzimmern sollen 30 bis 35 werden. Im Dachgeschoss könnten Seminarräume entstehen. Laut Schätzgutachten ist das Gasthaus rund 1,1 Millionen Euro wert. Zum Kaufpreis sagte Glavanics nur: „Das ist immer das gleiche Spiel – für den Verkäufer zu wenig und für den Käufer zu viel.“

Glavanics will den Florianihof so schnell wie möglich aufsperren. Zuvor soll es kleinere Adaptierungen im Restaurantbereich geben. Auch der große Saal muss aufgrund eines Wasserschadens renoviert werden. Man wolle neben dem Gasthaus auch Catering und in naher Zukunft „Essen auf Rädern“ anbieten, so Glavanics.

„Flurl“ soll Namen behalten

Der Name Florianihof soll erhalten bleiben. Als Südburgenländer habe er früher nicht gewusst, dass man dem Hof den Kosenamen „Flurl“ gegeben habe, es sei ihm ein Anliegen, dass er bleibe, auch wenn seine Mitstreiter diesbezüglich noch abwartend seien, sagte Glavanics. Fix ist, dass die bisherige Küchenchefin weiter im Floranihof kocht, sie wurde bereits wieder angestellt.

Glavanics: Man muss in der Krise auch aufstehen

Glavanics besitzt nicht nur den Florianihof. Er betreibt auch ein Gasthaus in Markt Neuhodis, ein Hotel in Oberwart und liefert Caterings bis nach Wien. Die Coronavirus-Krise trifft auch sein Unternehmen, dennoch investierte er in Mattersburg. Er hoffe, dass es bald eine Lösung für die Gastronomie geben werde und er sei überzeugt davon, dass man in der Krise auch aufstehen und sich behaupten müsse, so der Gastronom.