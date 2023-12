Fünf Jahre Gefängnis für Trafikräuber

Der 35-Jährige aus dem Bezirk Weiz ist Mittwochvormittag wegen mehrfachen Raubes, schwerer Nötigung und Körperverletzung nicht rechtskräftig zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hat sich schuldig bekannt. Vor Gericht sagte der Bauarbeiter am Mittwochvormittag aus, dass er Schulden gehabt habe und in Verbindung mit Drogen dann endgültig abgerutscht sei.

ORF/Spieß

Die bevorstehende Scheidung habe den Vater eines Kindes belastet, er habe Spiel- und Wettschulden von 35.000 Euro gehabt und begonnen, Kokain zu konsumieren, auch sein Auto wurde gepfändet. „Ich bin einfach total abgerutscht“, sagte er vor Gericht. „Das, was ich gemacht habe, ist nicht zu entschuldigen.“

Urteil noch nicht rechtskräftig

Neben den Überfällen wurde der Mann auch wegen schwerer Nötigung verurteilt. Um zu verhindern, dass sie die Polizei ruft, habe er einmal einer Frau das Handy weggenommen und es in den Kanal geworfen, sagte er. Außerdem soll der Mann seine Partnerin durch einen Stoß gegen einen Kasten verletzt haben.

Zum Urteil gab der 35-Jährige ebenso wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt keine Erklärung ab, wodurch es noch nicht rechtskräftig ist. Er muss Schadenersatz an das Wettbüro sowie Schmerzengeld an mehrere Mitarbeiterinnen, die er bei den Überfällen bedroht hat, zahlen.

Video von Überwachungskamera geht viral

Im August betrat der 35-Jährige aus dem Bezirk Weiz die Trafik in Graz und forderte Bargeld aus der Kassa. In der Trafik scheiterte der Täter aber, weil der Betreiber, ein Trafikant aus Rechnitz, behauptete, dass die Kassa bereits geschlossen sei – mehr dazu in Überwachungsvideo: Raubüberfall scheiterte an Kassaschluss. Das Video der Überwachungskamera wurde daraufhin zu einem Hit im Internet – mehr dazu in Berühmtester Trafikant Österreichs kommt aus Rechnitz.

ORF

Mann soll für mehrere Überfälle verantwortlich sein

Wenige Wochen später wurde der Mann festgenommen – mehr dazu in Kassaschluss: Trafikräuber festgenommen. Der Steirer war vorerst in der Justizanstalt Graz in Haft, wurde aber in der Folge nach Eisenstadt überstellt, da die Raubserie im März 2023 ihren Ausgang im Burgenland genommen hatte. Am Mittwoch muss sich der Steirer nun vor Gericht verantworten.

Vorgeworfen werden ihm neben dem Überfall der Trafik in Graz außerdem Überfälle eines Wettbüros in Oberwart und einer Tankstelle in Kemeten. Außerdem soll er drei Tankstellen in der Steiermark und zwar in Graz, Preding und Weiz überfallen haben. Mit einer Spielzeugpistole in Oberwart beispielsweise soll er rund 4.000 Euro erbeutet haben. Die Anklage lautet auf Raub und Körperverletzung.