Kassaschluss: Trafikräuber festgenommen

Im Zeitraum zwischen 18. März und 10. August 2023 ereigneten sich im Burgenland zwei und in der Steiermark fünf bewaffnete Raubüberfälle in Tankstellen, Trafiken und einem Wettcafe. Der Täter war bei den Taten verschiedenartig maskiert und verwendete eine Spielzeugwaffe. Er raubte unter anderem eine Tankstelle in Kemeten und ein Wettcafe in Oberwart aus – mehr dazu in Tankstelle in Kemeten ausgeraubt: Bilder des Täters und Überfall auf Wettlokal in Oberwart.

Überwachungsvideo wurde zum Hit im Internet

Die Polizei fahndete mit Bildern und dem Video einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Dabei sorgte vor allem das für Fahndungszwecke veröffentlichte Video des gescheiterten Trafikraubs in Graz-Mariatrost für Aufsehen – mehr dazu in Überwachungsvideo: Raubüberfall scheiterte an Kassaschluss. Ein daraus resultierender anonymer Hinweis führte in der Folge zu einem 35-jährigen Tatverdächtigen aus dem Bezirk Weiz.

Raubüberfall scheiterte an Kassaschluss

Intensive Ermittlungen der Landeskriminalämter Burgenland und Steiermark erhärteten in der Folge den Tatverdacht gegen den 35-Jährigen, sodass schließlich eine Festnahmeanordnung bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt erwirkt werden konnte. Auch Durchsuchungsanordnungen wurden erteilt.

Mann soll nach Eisenstadt überstellt werden

Kriminalisten der beiden Landeskriminalämter nahmen den 35-Jährigen schließlich am Montag mit Unterstützung von Beamten des Einsatzkommandos Cobra fest. Bei den durchgeführten Durchsuchungen stellten die Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe in Form einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole sowie Teile der mutmaßlichen Tatkleidung sicher.

Der 35-Jährige zeigte sich bei seiner Vernehmung umfassend geständig, die sieben angeführten Raubüberfälle aufgrund seiner prekären finanziellen Situation verübt zu haben. Die gesamte Raubbeute hatte er inzwischen verbraucht. Der Steirer ist vorerst in der Justizanstalt Graz in Haft, soll aber in der Folge nach Eisenstadt überstellt werden, da die Raubserie im März 2023 ihren Ausgang im Burgenland genommen hatte, sagte Polizeisprecher Markus Lamb zur APA.