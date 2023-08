Tankstelle in Kemeten ausgeraubt: Bilder des Täters

Gegen 5.15 Uhr betrat der bisher unbekannte Mann die Tankstelle und forderte mit einer Faustfeuerwaffe Geld von der Kassiererin. Danach flüchtete er. Die Tankwartin wurde nicht verletzt. Der Mann trug laut Landespolizeidirektion eine dunkle Schirmkappe mit einem weißen Muster sowie eine Sonnenbrille und eine weiße FFP2-Maske. Er hatte eine grüne Jacke und eine dunkle Hose an, trug blaue Sportschuhe und eine gelbe Arbeitsschutzbrille.

Der Gesuchte soll zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein sowie ca. 80 Kilogramm wiegen. Der Täter ist vermutlich ein Österreicher, er hatte laut Polizei keinen erkennbaren Akzent. Eine Fahndung mit Hubschrauber verlief bisher erfolglos.

Fotostrecke mit 3 Bildern LPD-Burgenland LPD-Burgenland ORF

Hinweis Das Landeskriminalamt ersucht um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-10 3333 und bei jeder Polizeidienststelle.

Zusammenhang mit Überfällen in Steiermark

Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit Überfällen in der Steiermark aus, hieß es am Nachmittag in einer Pressemitteilung. Der weiterhin gesuchte Täter wird verdächtigt, dort am 2. August eine Tankstelle in Preding (Bezirk Weiz) überfallen zu haben. Außerdem soll er am 9. August eine Trafik in Graz überfallen haben. In diesem Fall musste er ohne Beute flüchten, hieß es von der Polizei.