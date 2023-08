Überwachungsvideo: Raubüberfall scheiterte an Kassaschluss

Wie berichtet hatte der Mann am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gegen 5.15 Uhr die Tankstelle in Kemeten (Bezirk Oberwart) betreten und die Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht – mehr dazu in Tankstelle in Kemeten ausgeraubt: Bilder des Täters. Derselbe Täter soll am Mittwoch versucht haben eine Trafik in Graz auszurauben. Er scheiterte allerdings, da laut dem Betreiber der Trafik die Kassa bereits geschlossen war.

„Chef: Das ist ein Überfall“

In dem Video ist zu sehen, dass der Täter zunächst eine Waffe zückt und die Trafikantin auffordert, Geld aus der Kassa zu nehmen, diese erklärte daraufhin ihrem Chef, dass es sich um einen Überfall handle. Der Betreiber der Trafik erklärte dem Räuber, dass die Kassa bereits geschlossen sei. Der Täter verlässt daraufhin die Trafik, kehrt kurz darauf zwar noch einmal zurück, ergattert aber erneut kein Geld.

Quelle: LPD Steiermark

Täter soll zwei weitere Überfälle begangen haben

Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass es zwischen den beiden Fällen in Graz und Kemeten einen Zusammenhang geben und es sich um denselben Täter handeln könnte. Er soll auch für einen weiteren Raubüberfall am 2. August in Preding bei Weiz (Steiermark) verantwortlich sein.

LPD Stmk

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Er ist etwa 180 Zentimeter groß, von mittlerer Statur und rund 80 Kilogramm schwer. Der Mann soll mit österreichischem Dialekt gesprochen haben. Bei einem der Überfälle in der Steiermark war er laut Polizei mit einer grünen Jacke, einer dunklen Schirmkappe mit weißem Muster, dunkler Hose, blauen Sportschuhe und einer Brille mit einem gelben Glas bekleidet.