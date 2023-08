Berühmtester Trafikant Österreichs kommt aus Rechnitz

Am Mittwoch tauchte um 18.00 Uhr in der Trafik in Graz-Maria Trost ein Räuber auf und verlangte das Geld aus der Kasse. Koller sagte dem Räuber daraufhin, dass die Kassa bereits geschlossen sei und er kein Geld mehr herausnehmen könne. Der Räuber gab auf und verließ die Trafik daraufhin wieder – mehr dazu in Überwachungsvideo: Raubüberfall scheiterte an Kassaschluss.

„Habe intuitiv reagiert“

Marco Koller gilt seither als coolster Trafikant Österreichs. Er stammt aus Rechnitz (Bezirk Oberwart), lebte lange in Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart) und übersiedelte 2021 der Liebe wegen nach Graz. Erst Anfang August übernahm er die Trafik. Der Start sei holprig gewesen, zuerst habe es technische Probleme mit der Bankomatkassa gegeben, dann sei der Überfall passiert. „Was andere in 30 Jahren als Trafikant erleben, habe ich in einer Woche erlebt. Aber ich gebe nicht auf, denn ich war schon immer ein ‚Stehaufmanderl‘“, so Koller.

Er habe in dieser Situation nicht viel überlegt, sondern intuitiv reagiert. Er sei schon immer redegewandt und schlagfertig gewesen. „Ich habe es probiert und es hat funktioniert. Der Räuber hat in der Trafik Koller nichts verloren“, erklärte der Trafikant. Der Räuber, der auch eine Tankstelle in Kemeten überfallen hat wurde noch nicht ausgeforscht – mehr dazu in Tankstelle in Kemeten ausgeraubt: Bilder des Täters.