Politik

„Operation Fox“: Neue Dienststelle in Heiligenkreuz

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte am Montagnachmittag in Eisenstadt an, dass die „Operation Fox“ zur Bekämpfung von Schlepperei ausgeweitet wird. In Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) wird eine neue Diensstelle eingerichtet.