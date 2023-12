Sagartz zieht Europabilanz

Als EU-Abgeordneter verbucht Sagartz die Verhinderung des Verbots von Pflanzenschutzmittel als Erfolg der ÖVP. „Das hätte weitreichende Folgen gehabt für die Weinwirtschaft im Burgenland. Dieser Anschlag konnte verhindert werden“, meinte Sagartz in seiner Bilanzpressekonferenz in seinem Europabüro in Oberwart.

Typisierungsaktion: 204 Personen registriert

Der EU-Abgeordnete wies außerdem darauf hin, dass er sein Engagement im Kampf gegen Krebs fortführen werde. Gemeinsam mit dem Verein „Geben für Leben“ rief Sagartz zu insgesamt sieben Typisierungsaktionen für Stammzellenspenden auf – mehr dazu in Typisierungsaktion: Lebensretter gesucht. „Jeder einzelne Spender ist die potenzielle Chance, dass ein Leben gerettet werden kann. Ich freue mich, dass über 204 Personen diese Chance heuer genutzt haben“, so Sagartz.