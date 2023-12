Weihnachtszeit – Hochsaison für Betrüger

Die meisten gängigen Betrugsmaschen werden online oder über das Telefon durchgeführt. Besonders gefährlich wird es um die Weihnachtszeit, denn wenn es um das sehnsüchtig erwartete Paket geht, bieten sich für die Kriminellen vielschichtige Betrugsmöglichkeiten. Mit dem Trick „Paket in Warteschleife“ oder beim Zoll werden mit betrügerischen E-Mails Kontodaten oder Anzahlungen erschlichen.

Die Rundfunk- und Regulierungs-Gesellschaft verzeichnete alleine im November 900 Meldungen über betrügerische Anrufe. Dazu kommen noch Fake-SMS und Ping Anrufe, die zum teuren Rückruf animieren sollen. Ohne Dezember wurden heuer rund 30.000 Beschwerden registriert.

Gerhard Braunschmidt, Leiter des LKA Burgenland, zu Gast in „Burgenland heute“

Nichten- und Neffentrick nach wie vor beliebt

Nach wie vor sind auch Telefonbetrugsmaschen auf dem Vormarsch. Immer wieder gehen Menschen Kriminellen beim Tochter-Sohn- oder Nichten-Neffen-Trick auf den Leim. Nach Schockanrufen an die Angehörigen, etwa wegen Unfällen, werden in der Regel Geldkautionen verlangt und leider oft auch bezahlt. Oder Betrüger geben sich als Polizisten aus, die vor einer Einbruchsserie warnen und anbieten, Geld und Wertgegenstände sicher zu verwahren. Kommt es zur Übergabe an die falschen Polizisten, ist das Ersparte weg – mehr dazu in Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen.

ORF

Love Scamms und Anlageversprechen

Immer wieder kommt es auch zu „Love Scamms“. Hier wird über Datingplattformen im Internet die große Liebe versprochen. Ist das Vertrauen einmal hergestellt, wird dann um Geldüberweisungen wegen angeblicher Probleme gebeten. Auch diese Masche funktioniert noch immer. Regelmäßig werden auch im Burgenland solche Fälle bekannt. Eine andere Masche verspricht hohe Rendite mit Anlagentricks. Die Kriminelle versuchen unter Vorspiegelung falscher und vor allem unrealistischer Tatsachen an das Geld der Opfer zu kommen.

Die Dunkelziffer bei solchen Betrugsfällen gilt als besonders hoch. Denn vielen ist es peinlich, Betrugsopfer geworden zu sein. Im Zweifelsfall sollte man in jedem Fall die Polizei informieren und eventuelle Betrugsfälle unbedingt melden, um so anderen potenziellen Opfern Ärger zu ersparen.