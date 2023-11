Gericht

„Love Scam“-Prozess: Frau um 65.000 Euro betrogen

Um einen Fall von „Love Scam“ („Liebes-Betrug“) geht es am Montag bei einem Strafprozess in Eisenstadt. Eine Burgenländerin hat rund 65.000 Euro an einen Mann gezahlt, der über ein falsches Facebook-Profil mit ihr Kontakte aufgenommen hat. Er soll ihr dann nach und nach Geld herausgelockt haben.