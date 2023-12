Kautionstrick: Betrugsopfer sollen sich melden

Die Festnahme in Rechnitz ereignete sich bereits Ende November, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 65-jährige Frau wurde damals von einer Frau angerufen, die sich am Telefon als Polizistin ausgab. Sie teilte der 65-Jährigen, dass deren Tochter einen Autounfall verursacht habe und nun Kaution hinterlegt werden müsse.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059133 10 3333 um Hinweise auf weitere derartige Betrugshandlungen.

Die 65-Jährige verständigte die Polizei, die kurz darauf einen 49-jährigen polnischen Staatsbürger, der die vermeintliche Kaution hätte abholen sollen, festnehmen konnte. Der Mann wurde nach der Einvernahme in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren möglichen Betrugsopfern und hat daher ein Foto des Festgenommenen veröffentlicht.