Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Die Maschen der Betrüger sind bekannt. Unter falschem Vorwand fordern sie von ihren Opfern Geld. Beliebte Argumente: Der Sohn oder die Tochter der Angerufenen habe einen tödlichen Autounfall verursacht und müsse daher ins Gefängnis. Außer, das Opfer hinterlege eine Kaution. Ein zweiter gängiger Trick: In der Nachbarschaft habe ein Raubüberfall stattgefunden und die Polizei müsse daher Geld und Wertgegenstände in Sicherheit bringen.

Polizei: „Regelrechte Betrugswelle“

Solche Anrufe traten am Mittwoch wieder vermehrt auf. Polizeisprecher Helmut Marban sprach im Interview mit dem ORF Burgenland von einer regelrechten Betrugswelle. „Uns erreichen den ganzen Tag über schon Anzeigen aus dem gesamten Burgenland. Es ist uns jetzt wirklich ein Anliegen, alle zu warnen, dem nicht zu vertrauen. Die Polizei würde nie eine solche Vorgangsweise wählen. Das heißt, dass man eine Kaution verlangt oder Wertgegenstände sammelt und einem Polizisten übergibt“, so Marban.

„Sehr misstrauisch sein und Gespräch beenden“

Kommt einem bei einem Telefonat etwas verdächtig vor, ist also Vorsicht geboten. Man sollte „sehr, sehr misstrauisch sein“, rät Marban. Man sollte den Anrufern keinesfalls Glauben schenken und dann das Gespräch einfach beenden, bevor man hier in eine längere Gesprächssituation verwickelt werde, so Marban. Um die Betrüger besser ausforschen zu können, sei es besonders wichtig, jeden Betrugsversuch auch bei der Polizei zu melden.