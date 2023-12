Religion

Evangelische Synode in Eisenstadt

Eisenstadt war in den vergangenen drei Tagen Schauplatz der wichtigsten Versammlung der evangelischen Kirche in Österreich, der Synode. Die Synode ist das höchste gesetzgebende Organ der Evangelischen Kirche. Zum ersten Mal wurde eine Frau an die Spitze der Synode gewählt.