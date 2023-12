Religion

Generalsynode tagt in Eisenstadt

Eisenstadt ist derzeit Schauplatz einer der wichtigsten Versammlungen der evangelischen Kirche in Österreich: der Synode bzw. der Generalsynode. Die Generalsynode, die am Freitag tagt, ist das höchste gesetzgebende Organ der Evangelischen Kirche. Ihr gehören rund 70 weltliche und geistliche Delegierte aus ganz Österreich an. Im Zentrum steht die Wahl einer neuen Präsidentin oder eines Präsidenten.