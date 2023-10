Jonischkeit: Erhöhung Kirchenbeiträge „schmerzlicher Prozess“

Auch die evangelische Kirche ist von der Teuerung betroffen. Zu Jahresbeginn wurde der Kirchenbeitrag erhöht und an die Inflation angepasst. Doch nicht alle Gemeinden wollten dabei mitziehen.

Jonischkeit: Auch Kirche müsse Beiträge an Inflation anpassen

Das sei in vielen Gemeinden ein „schmerzlicher Prozess“ gewesen, so Jonischkeit im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteur Lukas Krenn. „Wobei ich ein bisschen relativieren muss. Es wird immer der Begriff der Erhöhung des Kirchenbeitrags genannt. Real ist es für die Menschen natürlich eine Erhöhung, de facto wird aber die Bemessungsgrundlage für den Kirchenbeitrag mit der Inflation angepasst. Dass das jetzt in einem Jahr, in dem aufgrund des Ukrainekrieges und aufgrund anderer Krisen, die Inflation sehr hoch gewesen ist, schmerzt, und in der Geldbörse fehlt, verstehe ich. Andererseits, würde die Kirche nicht die Inflationserhöhungen ausgleichen, dann würden wir ja real immer weniger Geld zur Verfügung haben. Und dieses Geld wird wirklich zu großen Stücken dafür verwendet, die geistlichen Amtsträgerinnen und Amtsträger zu bezahlen“, so Jonischkeit.

GV-Wahl: „Wahlbeteiligung im Burgenland sehr hoch“

Im Burgenland werden derzeit die evangelischen Gemeindevertreterinnen und Vertreter gewählt – mehr dazu in Evangelische wählen Gemeindevertretungen. Auf die Frage von Lukas Krenn, wie er das beurteile, dass es in einzelnen Gemeinden schwierig sei, Menschen für diese Funktion zu finden und dass auch die Wahlbeteiligung wieder gesunken sei, sagte Jonischkeit: „Also ich muss sagen, die Wahlbeteiligung im Burgenland ist erfreulicherweise im Österreichvergleich sehr hoch – das war immer der Fall und ich denke, dass es in den Gemeinden sehr unterschiedlich ist. Ich habe auch Wahlergebnisse aus Gemeinden, die durchaus sehr erfreulich sind. Dass es schwieriger ist, gerade in Krisenzeiten ehrenamtliche Frauen und Männer zu finden, die ihre Zeit, ihre Arbeit und ihr Engagement hergeben für die Gemeinschaft, für die Kirche, das ist klar. Und ich glaube, damit kämpft nicht nur die evangelische Kirche, sondern das ist in vielen ehrenamtlichen Vereinen und Bereichen so“, so der Superintendent. Er selbst wird den Gottesdienst am Dienstag in Rechnitz feiern.