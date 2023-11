Evangelische Gemeindevertreter gewählt

Die Gemeindevertreter haben ein Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen in den Pfarrgemeinden und übernehmen auch bürokratische Aufgaben. Im Burgenland ist man laut Superintendentialkuratorin Christa Grabenhofer mit der Wahlbeteiligung und der Zahl der Kandidaten zufrieden.

„Es sind viele Kandidaten dazu gekommen. Manche sind jetzt wieder ausgestiegen, nach einer sechsjährigen Periode. Aber die Kandidatenfindung in den Gemeinden war, wie ich so höre, gar nicht schwer“, so Grabenhofer. Nach einer zweiwöchigen Revisionsfrist stehen die endgültigen Wahlergebnisse dann fest. Sechs Jahre bleiben die neue gewählten Gemeindevertretungen im Amt. Im Burgenland ist der Anteil an Evangelischen mit rund zehn Prozent österreichweit am größten.

Evangelische Gemeindevertreterwahl in Zurndorf

Die Aufgabengebiete der Gemeindevertretung sind vielseitig. In der für flache Hierarchien bekannten evangelischen Kirche nehmen sie eine wichtige Rolle ein. "Wir haben eine Gemeindevertretung, die beispielsweise für den Rechnungsabschluss zuständig ist, die für das Budget zuständig ist, die den Jahresbericht des Pfarrers entgegennimmt. Keine Sanierung oder kein Bau, ohne dass die Gemeindevertretung hier nicht die Verantwortung übernimmt.