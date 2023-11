Nach Protest: Land hält an Spitalsplänen in Gols fest

Auf den Golser Wiesäckern soll laut Plänen des Landes eine Klinik mit 163 Betten, 32 davon tagesklinisch, und rund 400 Arbeitsplätzen entstehen. Bis Anfang 2030 soll rund um die Klinik ein Gesundheitscampus etabliert werden. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat die Pläne dafür bereits detailliert präsentiert. Das Land und auch die Gesundheit Burgenland halten weiterhin – zu 100 Prozent, wie betont wird – an diesem Plan fest, trotz mehrfacher Proteste. So wie beispielsweise am Sonntag, als die Bürgerinitiative „Ja zum Krankenhaus – Nein zur Verbauung der Golser Wiesäcker“ mit einer Menschenkette rund um die Wiesäcker gegen den Bau protestierte.

Land: Gols sei beste Lösung

Die Gesundheit Burgenland bleibt aber dabei. Gols sei einfach die beste Lösung, was die Erreichbarkeit und auch die Verfügbarkeit der Grundstücke angehe. Deshalb sollen noch vor Jahresende die Grundstücke gekauft werden, dazu gebe es bereits Aufsichtsratsbeschlüsse, hieß es. Außerdem wird schon ein Architektenwettbewerb vorbereitet, auch wenn noch ein Antrag auf Revision der Umweltorganisation „Pro Thayatal“ beim Bundesverwaltungsgericht liegt.