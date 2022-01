Zukunft der Spitäler entschieden

Spitzenmedizin in allen Fachrichtungen sowie Notfallversorgung in den Krankenhäusern Eisenstadt und Oberwart und Basisversorgung plus Spezialisierungen in Kittsee, Oberpullendorf und Güssing: Das sieht der bis zum Jahr 2025 gültige Plan vor. Aus seiner Sicht sei es ein zentraler und wesentlicher Aspekt, dass man zu den fünf Spitalsstandorten stehe, sagte Doskozil. Um die Spitäler aber qualitativ in die Lage zu versetzen, eine bestmögliche Gesundheitsversorgung anzubieten, sei es wichtig, diese Spitäler auch finanzieren zu können.

Oberwart und Eisenstadt Schwerpunktkrankenhäuser

Schwerpunkt-Krankenhaus im Nordburgenland wird also jenes in Eisenstadt, im Süden Oberwart. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt wird unter anderem die Psychiatrie, die Kinder-Intensivstation und die Neurologie ausgebaut. Die Erweiterung der Intensivstation wiederum werde die Lungenersatztherapie ECMO ermöglichen. Die HNO-Abteilung wird an den beiden Standorten Eisenstadt und Oberwart geführt.

Jeder Standort werde seine Schwerpunkte haben, aber gleichzeitig könne Jungärzten eine umfassende HNO-Ausbildung geboten werden, so der Eisenstädter Krankenhaus-Direktor Robert Maurer, der von einem „Vorzeigemodell“ sprach.

Oberpullendorf behält Geburtenstation vorläufig

Was länger zur Diskussion stand, ist nun ebenfalls entschieden: Das Krankenhaus Oberpullendorf behält seine Geburtenstation samt Kinderwunschklinik – zumindest in den kommenden Jahren. Danach werde sich zeigen, ob die Zahl der Geburten hoch genug sei, um den Verbleib der Station weiter zu rechtfertigen, hieß es von der KRAGES. Schwerpunkt in Oberpullendorf bleibt auch die Augenheilkunde.

Kleinere Spitäler sollen Schwerpunkthäuser entlasten

Das Krankenhaus Kittsee spezialisiert sich auf Remobilisation und Urologie, Güssing auf Orthopädie und Brustgesundheit. Grundtenor sei, dass es in den kleineren Häusern nicht nur die Basisversorgung gebe, sondern dass diese die Schwerpunktkrankenhäuser auch über bestimmte Spezialisierungen entlasten sollen, erklärte KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl. So sollten die Schwerpunktkrankenhäuser ihre Kapazitäten noch besser für die Akutversorgung und die großen Operationen freibekommen.

Im Alltag werde sich das wie folgt auswirken: Rettungsautos werden vermehrt die Krankenhäuser Eisenstadt und Oberwart anfahren, planbare Eingriffe übernehmen die kleineren Häuser. Pläne gibt es auch für das noch nicht gebaute Spital in Gols. Dieses soll sich auf die Unfallversorgung spezialisieren.