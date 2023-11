Flötenprojekt: So läuft der Unterricht ab

Mit Beginn des Schuljahres 2022 startete das „Flöten-Projekt“ des Landes. Man wolle die Begeisterung für Musik bereits im Volksschulalter wecken und Kindern die Möglichkeit bieten, unabhängig vom Verdienst der Eltern, ein Instrument zu erlernen, hieß es damals seitens des Landes – mehr dazu in Gratis-Blockflöte für alle Zweitklässler. ORF-Burgenland Redakteur Christoph Hellmann hat für burgenland.ORF.at eine Flötenstunde in der Volksschule in Forchtenstein besucht.

Flötenunterricht keine eigene Schulstunde

Mit dem Start des diesjährigen Schuljahres ist das Projekt in die zweite Runde gegangen, gleichzeitig gab es aber auch Kritik. Vertreter der Lehrer-Gewerkschaft haben zusätzlichen Aufwand für das Lehrpersonal und hohen Lärmpegel kritisiert – mehr dazu in Lehrer-Gewerkschaft kritisiert Flötenprojekt. Seitens des Landes wurde das Projekt verteidigt – mehr dazu in Land verteidigt Flötenprojekt. Der hohe Lärmpegel ist zumindest in der Volksschule in Forchtenstein kein Problem „Wir haben ganz klare Regeln ausgemacht, dass nicht immer alle gleichzeitig spielen, weil sonst kann ja eine Flöte auch ein unangenehmes Geräusch sein und das hat sehr gut funktioniert, weil alle wissen, dass sie der Reihe nach spielen dürfen“, so die Lehrerin Sonja Pahlevanan.

Flötenunterricht in regulären Unterricht eingebaut

Genau genommen ist der Flötenunterricht keine eigene Schulstunde. Man baue es eher in den Unterricht ein, eine eigene große Musikstunde gebe es nicht, so Pahlevanan. Die Joseph Haydn Privathochschule in Eisenstadt begleitet das Flötenprojekt wissenschaftlich. Die Unterrichtsform sei etwas Neues und Jüngeres.

„In dieser Art und Weise werden wir die Studierenden auf die künftigen Bereiche und Aufgaben vorbereiten. Das heißt, wir lernen hier mit und werden diese Expertise, diese Erkenntnisse in unsere Arbeit, in die Ausbildung der Studierenden einfließen lassen“, so Studiendekan Günther Kleidosty. Für das wissenschaftliche Projekt konnten bereits Studierende der Joseph Haydn Privathochschule gewonnen werden.