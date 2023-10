Land verteidigt Flötenprojekt

Dass seit dem Vorjahr alle Zweitklässler mit Blockflöten ausgestattet werden, stärke das Musikwesen, betonte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Laut Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz sind bisher weder Beschwerden noch substanzielle Kritik eingegangen. Wie das Instrument im Unterricht eingesetzt wird, bleibe den Lehrerinnen und Lehrern überlassen, meinte Zitz. Ziel sei es, den Schülerinnen und Schülern das Musizieren näherzubringen und eigene Instrument zu ermöglichen, hielt Winkler in einer Aussendung fest.

Nachwuchsarbeit für Vereine

Gerhard Gutschik, Geschäftsführer der burgenländischen Musikschulen, sieht die Initiative als einen der Gründe dafür, dass die Musikschulen im laufenden Schuljahr die bisher höchsten Anmeldezahlen verzeichnet haben. Eine im Rahmen des Projekts entstandene Kooperation mit dem Blasmusikverband unterstütze die Musikvereine und -kapellen dahingehend, indem wichtige Nachwuchsarbeit für die Vereine geleistet werde, heißt es in der Aussendung. Die pädagogische Grundintention des Projekts sei, musisch-kreative und soziale Kompetenzen einen entsprechenden Platz in der Unterrichtsgestaltung zu geben, so der Direktor der Joseph Haydn Privathochschule, Gerhard Krammer.

Für Gewerkschafter „pädagogisch wertlos“

Lehrergewerkschafter Manuel Sulyok (FSG) und sein Stellvertreter Helmut Gaal (FCG) hatten das Flötenprojekt zuvor kritisiert. Es treffe nicht überall auf Zustimmung, „weil es natürlich mit einem Mehraufwand verbunden ist“, und würde die Lehrer „zwangsbeglücken in ihrer pädagogischen Freiheit“, meinte etwa Sulyok. Gaal bezeichnete die Initiative als „pädagogisch wertlos“ – mehr dazu in Lehrergewerkschaft kritisiert Flötenprojekt und in Landtag: Diskussion über Flöten, Kinderarmut und KH Gols.