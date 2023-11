Tschürtz: „Fehler tut mir leid“

Er habe lediglich versucht zu verdeutlichen, dass aufgrund der „Willkommenspolitik“ der Bundesregierung viele Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Muttersprache sind, so die Begründung von Johann Tschürtz, warum er die Namen von 21 Schülerinnen und Schülern aus Wiener Neustadt genannt hat – mehr dazu in Empörung über Tschürtz-Rede im Landtag.

FPÖ steht hinter Tschürtz

Die Namen zu nennen war ein Fehler und tut mir leid, beteuert der FPÖ Klubobmann weiter. Holt jedoch gleich zu einem weiteren Rundumschlag gegen die schwarz-grüne Bundesregierung aus. Die völlig verfehlte Einwanderungspolitik führe zu massiven Problemen im Bildungssystem, so Johann Tschürtz. Politische Konsequenzen zieht der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter also nicht.

Und auch die FPÖ auf Bundesebene, die am Montagvormittag in Person von Generalsekretär Christian Hafenecker eine Entschuldigung gefordert hat – mehr dazu in Tschürtz wird sich entschuldigen, stellte sich in der Aussendung wieder hinter Tschürtz. Die Nennung der Namen sei zwar unnötig gewesen, die Probleme aufgrund der Einwanderung seien aber täglich zu spüren, so Hafenecker.

Grüne: „Entschuldigung unzureichend“

Völlig unzureichend sei für die burgenländischen Grünen die sogenannte Entschuldigung von Klubobmann Johann Tschürtz. „Hier ist weder eine Einsicht zu erkennen, was er den Kindern durch die öffentliche Aufzählung ihrer Namen angetan hat, noch, dass es unzulässig war, diese Kinder in Zusammenhang mit Straftätern zu nennen", so Klubobfrau Regina Petrik, die mit den Grünen eine Klage gegen Tschürtz einbrachte – mehr dazu in Grüne erstatten Anzeige gegen Tschürtz.