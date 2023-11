Politik

Doskozil wird erneut operiert

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird erneut am Kehlkopf operiert. Doskozil leidet an Stimmbandproblemen und wurde deshalb schon mehrmals operiert. Die insgesamt sechste OP kündigte er am Ende seiner Budgetrede am Donnerstag im Landtag an.