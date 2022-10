Doskozil wird erneut am Kehlkopf operiert

Doskozil leidet infolge seiner Stimmbandprobleme auch an Atemproblemen, deshalb muss er sich nächster Woche einer weiteren Operation unterziehen, wie er am Mittwoch bekannt gab. Er sei im September zu einer routinemäßigen Kontrolle in Leipzig gewesen und dabei sei eine beginnende Verknöcherung und damit eine Engstelle im oberen Kehlkopfbereich festgestellt worden. Das behindere die Luftzufuhr und müsse korrigiert werden, so Dokozil am Mittwoch im Interview mit ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneebeger. Mit seiner Stimme habe das nichts zu tun.

Positiv in die Zukunft

Als Politiker eine beeinträchtigte Stimme zu haben, sei „nicht lustig“, so Doskozil. „Aber es haben viele Menschen, eine Beeinträchtigung, viele Menschen eine Erkrankung, viele Menschen ein Problem, auch die müssen damit zurande kommen. Auch ich muss damit zurande kommen. Grundsätzlich bin ich ein positiv denkender Mensch und daher blicke ich auch in dieser Frage positiv in die Zukunft.“

Rückkehr am 17. November

Die Operation wird nächsten Dienstag durchgeführt. Doskozil rechnet, dass er eine Woche im Spital in Leipzig bleiben muss und sich danach zwei Wochen zu Hause schonen muss, in dieser Zeit werde er von zu Hause aus arbeiten, so der Landeshauptmann. „Ich habe beschlossen, mir einen Laptop zu besorgen.“ Das soll Kommunikation und Entscheidungen beschleunigen. Bis jetzt nutzte Doskozil nämlich keinen Laptop.

Vertreten wird Doskozil durch Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ), weil die Schwerpunkte der nächsten Wochen in den Bereichen Wirtschaft und Gesundheit liegen, was in Schneemanns Ressort falle. Am 17. November will Doskozil wieder zurück sein und im Landtag die Budgetrede halten.

Schon viermal operiert

Doskozil leidet an einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts. Seit 2018 wurde er bereits viermal am Kehlkopf operiert. Seit März 2020 wird er im Universitätsklinikum Leipzig behandelt – mehr dazu in Doskozil meldet sich nach Operation zurück und in Doskozils vierte Operation gut verlaufen.