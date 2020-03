Doskozil meldet sich nach Operation zurück

Es falle ihm nicht leicht, in so schweren Zeiten wie diesen über seinen Gesundheitszustand zu sprechen, so Doskozil. Aber es habe viele Anfragen zu seinem Gesundheitszustand an sein Büro gegeben. Für ihn gelte es nun, sich auf die Heilung und das logopädische Training zu konzentrieren. Der Landeshauptmann wird schon am Dienstag wieder ins Burgenland kommen und ist zuversichtlich, dass er schon bald wieder voll einsatzfähig sein wird.

Doskozil: Burgenland wird niemanden im Stich lassen

Doskozil nahm auch zur Coronavirus-Krise Stellung. Er sei stolz darauf wie das Burgenland mit dieser Krise umgehe und habe sich bis knapp vor seiner Operation am 13. März mit seinem Stab und den Mitgliedern der Landesregierung abgestimmt. Er stehe auch jetzt wieder fortlaufend mit den wichtigsten Stellen in Kontakt. Durch das große persönliche Engagement aller Beteiligten – im Land, in den Spitälern, in den Einsatzorganisationen und in vielen anderen Stellen –, bei der Sicherung der täglichen Versorgung von der Energie bis hin zu den Lebensmitteln, sei das Bundesland bisher gut durch diese Krise gekommen.

„Viele Menschen arbeiten derzeit am Rand der Belastbarkeit. Es wurden Kräfte mobilisiert, die vorher für undenkbar gegolten hätten. Dafür danke ich jeder einzelnen Person, die sich jetzt für unsere Gesundheit und für die weitere Funktionsfähigkeit unseres Landes einsetzt“, schrieb Doskozil, der sich auch für das disziplinierte Verhalten der Bevölkerung bedankte. Er versicherte, dass das Burgenland niemanden im Stich lassen werde.