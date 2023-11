Ceramico Center Stoob: Hafnermeister gefragt

In der Werkstatt für Ofenbau in der Fachschule für Fliesen, Keramik und Ofenbau in Stoob lernen die Schülerinnen und Schüler in der vierjährigen Fachschule oder in einem Aufbaulehrgang alles über modernen Ofenbau, vom Sockel bis zur Fertigstellung.

Das Ceramico Center in Stoob besuchen derzeit 90 Jugendliche. Sie erlernen hier nicht nur das Handwerks des Ofenbauers, des Fliesenlegers und des Keramikers. Sie lernen hier, auch ihre Kreativität auszudrücken. Große Aufmerksamkeit wird darauf gelegt, besonders präzise zu arbeiten.

Schüler der Ceramico Center über ihre Ausbildung in Stoob

Branche im Aufwind

Die Branche erlebt laut dem Lehrer und Hafnermeister Bernhard Geschray einen Aufschwung. „Die Energiekosten sind dafür ausschlaggebend. Es werden immer mehr Speicheröfen gebaut. Alles, was in den Speicherofen eingebaut wird, ist eigentlich in Österreich verfügbar“, so Bernhard Geschray.