Ceramico-Kompetenzzentrum: Neustart in Stoob

Nicht nur der Rohbau des neuen Internats zeigt, dass an der Keramik-Schule in Stoob (Bezirk Oberpullendorf) kein Stein auf dem anderen bleibt. Die in Österreich einzigartige Fachschule für Keramik, Ofenbau und Fliesentechnik wird gerade zukunftsfit gemacht. Die Geschäftsführerin des neu gegründeten Kompetenzzentrums Ceramico und Schulleiterin Anita Wolf hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit ihrem Team sowohl das Schulgebäude als auch die Lehrpläne entrümpelt. „Auch diese fachliche Kompetenz, die hier zurückkehren muss, ist für uns ganz wichtig. Wir haben ein ganz tolles, neues Team auf die Beine gestellt. Auch wir dürfen uns mit Lehrbeauftragten aus der Industrie, aus der Praxis behelfen“, so Wolf.

Handwerksberufe sehr gefragt

Das neue Konzept einer praxisnahen Ausbildung in Handwerksberufen, die händeringend nach Fachkräften suchen, stößt auf großes Interesse, vor allem bei der Wirtschaft. Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) betonte die Zukunftschancen: „Wir wollen das auch den junge Menschen da draußen, oder überhaupt den Menschen da draußen, mitgeben, dass diese Berufe sehr spannend und sehr interessant sind und dass wir so viele Ausbildungsmöglichkeiten haben und auch nachher so viele Möglichkeiten haben zu arbeiten, dass sie einfach diese Chancen nutzen sollen“,

Das neue Internat der Fachschule mit knapp 100 Betten soll ab März zu beziehen sein. Insgesamt investieren Land und Bund rund 18 Millionen Euro in die Neuausrichtung des Keramik-Kompetenzzentrums in Stoob.