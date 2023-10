Eisenstadt: Stadtbus steigt auf E-Flotte um

Der 2016 eingeführte Stadtbus Eisenstadt war das erste öffentliche Mikro-Verkehrssystem des Burgenlandes. Bis zu 1700 Personen nutzen die vier Linien täglich. Der Umstieg auf Elektroantrieb ist mit erhöhten Investitionskosten verbunden. Trotz eines neuen Förderprogrammes des Bundes bleiben Mehrkosten von etwa 360.000 Euro pro Jahr. " ", so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

ORF

Ab 2025 wird der Stadtbus emissionsfrei unterwegs sein. Zusätzlich braucht es eine entsprechende Ladeinfrastruktur. " ", so Steiner.

Ab 2024 werden die Busse mit GPS ausgestattet sein. " ", so die Klubobfrau der Grünen im Gemeinderat, Eisenstadt Anja Haider-Wallner.

ORF

In der Gemeinderatssitzung am Montag werde der Beschluss gefasst, dass der Stadtbus für weitere acht Jahre an den Best- und Billigstbieter – erneut die Firma Partsch – vergeben wird, so Bürgermeister Steiner am Montag.