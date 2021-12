Eisenstadt: Stadtbus feiert Jubiläum

„Der Stadtbus ist ein absolutes Erfolgsprojekt. Er hat die Mobilität und damit das Leben in der Stadt nachhaltig verändert“, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). In der Bevölkerung habe der Stadtbus eine nahezu hundertprozentige Akzeptanz. Die täglichen Fahrgastzahlen stiegen bis zum Corona-Jahr 2020 und den damit verbundenen Lockdowns sukzessive von 990 auf 1.410. 2020 und 2021 ist man bei knapp 1.200 täglichen Nutzern. Die Fahrgastzahlen seien in dieser Zeit um 16 Prozent zurückgegangen, so Steiner.

Tickets gelten auch bei VOR

Auch bei Kindern ist der Stadtbus beliebt, sodass der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) seinen Betrieb in der Früh im Jahr 2018 einstellte. Die Tickets von VOR und Stadtbus werden wechselseitig in den Bussen anerkannt. Das Klimaticket gilt ebenfalls.

„Das System wird ständig evaluiert um Verbesserungen für die Kunden schaffen zu können. So kann die Routenplanung und Taktung der vier Linien an die Bedürfnisse der Passagiere angepasst werden. Unter anderem fährt die Linie Georg in den morgendlichen Stoßzeiten im 15-Minuten-Takt, um das gesteigerte Fahrgastaufkommen noch besser bewältigen zu können“, so Gemeinderätin Ruth Klinger-Zechmeister.

Zahlen, Daten, Fakten

Georg dreht 28, Vitus und Martin jeweils 26 Runden pro Tag durch die Stadt, Fanny dreizehn. 128 Haltestellen werden derzeit angefahren. Das Streckennetz ist 49,1 Kilometer lang. Knapp 1,2 Millionen Kilometer sind bisher gefahren worden. Insgesamt waren Georg, Vitus und Martin an 1232 Tagen seit 12.12.2016 in Betrieb, Fanny 738 Tage seit 10.12.2018.

Kostenlose Schnupperwoche

Zum Jubiläum gibt es eine Gratis-Testwoche. „Wir laden alle ein, den Stadtbus kostenlos auszuprobieren. Fahren Sie mit Georg, Vitus, Martin und Fanny zur Arbeit, zum Weihnachtsshopping oder erkunden Sie einfach nur die Stadt“, so Bürgermeister Steiner. Die Linie Georg fährt derzeit übrigens auch im Weihnachtslook. Begleitend dazu gibt es ein Facebook-Gewinnspiel, bei dem 5x1 Jahreskarte im Wert von je 95 Euro verlost wird.