Stadtbus Eisenstadt fährt gratis

„Damit hat zumindest in Eisenstadt jeder die Möglichkeit ohne zusätzliche Kosten sein Auto stehen zu lassen", so Steiner weiter. Er fordert, dass die Politik alles tun müsse, um die Kostenbelastung für die Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren. Außerdem regt er auch an, beispielsweise die Pendlerbusse des Landes gratis zur Verfügung zu stellen. Für Besitzer des Jahrestickets wird dieses um einen Monat verlängert.

Stadtbus seit 2016

Mit Jahresende 2016 wurde in Eisenstadt das erste innerstädtische öffentliche Linienverkehrssystem – der Eisenstädter Stadtbus – in Betrieb genommen. 2021 feierte der Bus, der laut Bürgermeister Steiner in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz habe, das fünfährige Jubiläum. In diesen fünf Jahren seien insgesamt fast 1,5 Millionen Fahrgäste mit den Linien Georg, Martin, Vitus und Fanny befördert worden, bilanzierte der Bürgermeister.

Mittlerweile werden über 1.100 Fahrgäste pro Tag transportiert. 128 Haltestellen werden derzeit angefahren. Das Streckennetz ist 49,1 Kilometer lang.