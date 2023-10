Nachhaltigkeitspreis für Eisenstadt

Dieser Award ist Österreichs wichtigster Nachhaltigkeitspreis und wurde zum sechsten Mal verliehen. „In Eisenstadt stecken wir viel Herzblut in Projekte und Maßnahmen, die dafür sorgen, dass wir unsere Stadt auch den nächsten Generationen so schön und grün übergeben können, wie sie ist. Hier wird Nachhaltigkeit gelebt. Dass das jetzt auch in diesem Rahmen gelobt und hervorgehoben wird, ist eine ganz besondere Auszeichnung für unsere Arbeit“, freute sich Bürgermeister Thomas Steiner, der den Preis entgegennahm.

200 Einreichungen

Geehrt werden jährlich Organisationen, Projekte und Initiativen, die sich vorbildlich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse unserer Gesellschaft im Rahmen der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) einsetzen. Mehr als 200 Einreichungen wurden dafür gesichtet und bewertet. 15 Auszeichnungen in mehreren Kategorien gab es österreichweit. Die Stadt Eisenstadt wurde für seine umfangreichen Maßnahmen ausgezeichnet. Betont und hervorgehoben wurde dabei der STEP2030 und der damit verbundene Prozess.

Für folgende Maßnahmen wurde die Stadt gewürdigt: