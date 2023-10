Schnäppchenjagd bei Kika-Versteigerung

Rund 1.000 versteigerte Artikel wurden am Freitag abgeholt. Ab 8.00 Uhr in der Früh hat sich der Parkplatz vor der Kika-Filiale in Unterwart noch einmal gefüllt. Nach den Online-Versteigerungen diese Woche warten die Schnäppchenjäger auf die Verteilung der ersteigerten Ware. Die meisten wollen dabei nicht gefilmt werden, viele haben sich außerdem schon bei mehreren Kika-Filialen Ware ersteigert.

ORF

Ersteigerte Ware muss abmontiert werden

Wer Spaß am Feilschen hat, durfte sich bei der Aktion aber nicht vor der Arbeit scheuen: Die Einrichtungsgegenstände mussten selbst abmontiert werden. Die Mitarbeiter der oberösterreichischen Firma, die die Versteigerung abwickelt haben, wiesen die Kundschaft lediglich ein und sorgten dafür, dass nichts beschädigt wird. „Wenn man Lampenschirme oder irgendetwas beim Strom in der Küche hat, muss das ordnungsgemäß abgetrennt werden, und die Kabeln müssen wieder abisoliert werden. Das selbe gilt für Wasserleitungen. Die müssen zugedreht werden, damit wir keine Überschwemmung bekommen“, so Nenad Beronja von der oberösterreichischen Firma Lenox Trading.

Schnäppchenjäger bei der Kika-Versteigerung

Nachfrage trieb Preise nach oben

In Unterwart wurden insgesamt rund 1.600 Artikel für einen Euro zur Online-Versteigerung ausgerufen. Die Nachfrage nach den Restposten aus dem Verkauf und dem Firmeninventar trieb die Preise teilweise nach oben.

ORF

Kommenden Montag werden die letzten Waren in Unterwart an die Kunden übergeben. Bis dahin laufen auch noch Auktionen in den Kika/Leiner-Filialen in Feldbach und Völklabruck. Die zwei letzten Versteigerungen gehen Anfang November über die Bühne. Die Gebäude in Unterwart und Eisenstadt werden an die Immobiliengruppe Supernova übergeben und verkauft. Laut Supernova ist das Interesse groß.