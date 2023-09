5.500 Besucher bei Herbstgold 2023

Das Festival, unter der Leitung von Julian Rachlin, feierte heuer vom 9. bis 24. September 2023 in Eisenstadt bereits seine siebte Ausgabe. Im heurigen Jahr stand Herbstgold unter dem Motto „Sehnsucht“. Im Rahmen des Festivals wurden insgesamt dreizehn, mit internationalen Top-Künstlern besetzte Konzerte und Veranstaltungen präsentiert.

ORF

Zu erleben waren unter anderem Hollywood-Schauspieler George Hamilton, Angelika Kirchschlager, die Sopranistin Lucy Crowe, die Violinistin Vilde Frang, der Pianist Kirill Gerstein, das Isidore String Quartet sowie das Residenzorchester im Schloss Esterházy Chamber Orchestra of Europe und das Orchester der Mailänder Scala.

Rachlin bedankt sich bei „großartigem Publikum“

Intendant Julian Rachlin trat als Dirigent, Solist und Kammermusiker auf. Rachlin bedankte sich in seiner heurigen Bilanz bei einem „großartigen Publikum“. "Ein fantastisches Festival ging zu Ende und wenngleich das Motto „Sehnsucht" dieses Jahr im Zentrum stand, erwarte ich schon sehnsüchtig das kommende Jahr hier in Eisenstadt. Das außergewöhnliche Ambiente im Schloss Esterhazy und die exzellente Akustik im Haydnsaal sind weltweit einzigartig“, so Rachlin.