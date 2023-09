Hollywoodstar George Hamilton in Eisenstadt

Der Schauspieler wurde mit Filmen wie „Liebe mit Biss“, „Der Pate III“ „Zorro“ oder „Doc Hollywood“, sowie den TV-Serien Columbo und der Denver Clan weltberühmt. Bei seinem Eintreffen in Eisenstadt wehte daher am Donnerstag ein Hauch von Hollywood in der Landeshauptstadt. Jahrzehntelang mimte George Hamilton den Gentlemen auf der Leinwand. Und auch mit 84 Jahren ist er noch immer ein Grandsei­g­neur. Im weltberühmten Haydnsaal von Schloss Esterhazy auf der Bühne zu stehen, ist selbst für den Hollywoodstar ein Erlebnis.

ORF

„Es ist wunderschön“

„Ich glaube, ich war schon einmal in Eisenstadt, aber in diesem Schloss bin ich zum ersten Mal. Es ist wunderschön. Ich freue mich, dass ich hier auftrete. Gleichzeitig erinnere ich mich an meinen Vater. Er hat Geige studiert und sein Traum war es Konzertgeiger zu werden. Leider wurde er dann ein Geschäftsmann. Ich erinnere mich an viele Abende, an denen mein Vater Violine gespielt hat und ich habe zugehört“, so Hamilton.

Abseits der Proben steht Hamilton auch noch für einen Film vor der Kamera. Produzent Norbert Blecha dreht gerade eine Fernsehdokumentation über Stargeiger Julian Rachlin, in der auch George Hamilton seine Auftritte hat. „Ich kenne George noch aus der Zeit, als ich in Los Angeles gelebt habe. Es war eine schöne und wilde Zeit damals“, sagte Blecha. Der Film wird erst im kommenden Jahr zu sehen sein.