Mädchen ertrank in Therme: Prozess gegen Vater beginnt

Die Anklage gegen den Vater lautet auf grob fahrlässige Tötung. Bei einem Schuldspruch drohen bis zu drei Jahre Haft. Das Unglück ereignete im März in der Therme Lutzmannsburg: Die fünf Jahre alte Tochter des Angeklagten konnte nicht schwimmen und war ohne Schwimmflügel in ein fast zwei Meter tiefes Wasserbecken gesprungen. Der Vater, der ein Auge auf das Kind haben hätte müssen, sei währenddessen 20 Minuten lang im Thermenrestaurant und im Außenbereich der Therme gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Mehr zu dem Fall auch hier Fünfjährige starb nach Badeunfall in Thermeund hier Tote Fünfjährige: Ermittlungen gegen Vater laufen.

Kind wurde zu spät entdeckt

Ein Badegast entdeckte das im Wasser treibende Mädchen erst, als es zu spät war. Trotz sofortiger Erster Hilfe und Wiederbelebungsversuchen verstarb das Kind später in der Klinik Donaustadt in Wien.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater vor, seine Aufsichtspflicht grob fahrlässig vernachlässigt zu haben, was zum tragischen Ertrinken des Kindes geführt habe. Die Polizei ermittelte zunächst auch gegen den Geschäftsführer der Therme sowie gegen den Bademeister. Dabei ergaben sich allerdings keine Anhaltspunkte für fahrlässiges Verhalten – diese Ermittlungsverfahren wurden eingestellt.