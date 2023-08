Doppelmord und Suizid in Nickelsdorf

Gegen 8.30 Uhr wurde die Polizei in Nickelsdorf alarmiert. Ein Zeuge habe einen Mann in einem Garten liegen sehen, außerdem sei zuvor ein Schuss zu hören gewesen. Die alarmierten Polizisten fanden auf dem Anwesen drei Personen, wobei es sich um Eltern und deren Sohn handelte. Der 67-jährige Vater und die 59-jährige Mutter haben beim Eintreffen der Rettungskräfte noch gelebt, sind aber in weiterer Folge an ihren schweren Verletzungen verstorben. Der Sohn war zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

Der genaue Ablauf der Tathandlungen ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand wird von einem Suizid des Sohnes ausgegangen. Er dürfte diesen mit einer Schreckschusswaffe ausgeführt haben, heißt es von der Polizei. „Derzeit finden Zeugeneinvernahmen statt“, sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Nachmittag zur APA. Er hielt es zudem für möglich, dass die Staatsanwaltschaft Obduktionen anordnet. Mehr könne man ohne umfangreiche Untersuchungen nicht sagen.

Bürgermeister Zapfl: „Leute im Ort sind schockiert“

Der Bürgermeister von Nickelsdorf, Gerhard Zapfl (SPÖ), berichtete gegenüber der APA: „Die Leute im Ort sind schockiert über diese schreckliche Tat.“ Man habe die Familie gekannt, sie sei unscheinbar gewesen und es habe keinerlei Anzeichen für das Geschehene gegeben. Zapfl drückte den Angehörigen sein Mitgefühl aus angesichts der „extrem tragischen Geschichte“.

ORF

Hilfe im Krisenfall

Berichte über (mögliche) Suizide können bei Personen, die sich in einer Krise befinden, die Situation verschlimmern. Die Psychiatrische Soforthilfe bietet unter 01/313 30 rund um die Uhr Rat und Unterstützung im Krisenfall. Die österreichweite Telefonseelsorge ist jederzeit unter 142 gratis zu erreichen. Hilfe für Jugendliche bietet Rat auf Draht unter der Nummer 147.