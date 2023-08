Chronik

83-Jähriger wollte Frau mit Stromschlag töten

Ein 83-jähriger Mann soll am vergangenen Wochenende in Oberschützen (Bezirk Oberwart) versucht haben, seine 87-jährige Frau mit einem gekappten Elektrokabel durch einen Stromschlag zu töten. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der „Kronen Zeitung“.