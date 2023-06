Eisenstadt: 19-Jährige tot in Wohnung gefunden

Die Frau wurde am Montag gegen 13.00 Uhr von der Polizei in der Wohnung einer Freundin gefunden, bestätigt Helmut Marban von der Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung.

Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden, auch nicht auf Suizid, sondern auf Überdosierung eines Medikamentes bzw eines Suchtmittelersatzes. Eine Obduktion wurde nicht angeordnet, weil ein Fremdverschulden eindeutig auszuschließen ist, heißt es am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt.